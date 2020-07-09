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Ekonomi

Dün rekor kırmıştı! İşte altında son rakamlar

Dün rekor kırarak 400 TL'ye yükselen gram altın şu sıralar 400,30 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ise 656 liradan satılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 10:01:00 -
Dün rekor kırmıştı! İşte altında son rakamlar

Altın fiyatlarındaki son gelişmeler merak ediliyor. Yatırımlarını altın alarak korumak isteyen veya sevdiklerine altın hediye etmek isteyen vatandaşlar, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki son değişimleri öğrenmek istiyor. İşte 9 Temmuz Perşembe günü altın fiyatlarındaki son değişimler…

ALTIN FİYATLARI 9 TEMMUZ PERŞEMBE

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 400,30

Satış: 399,37

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 646,60

Satış: 656,50

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.293,20

Satış: 1.309,30

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.583,30

Satış: 2.608,30

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Yorumlar

derman05

Güya faizler düşdü ne anladım bu işden.Çeyrek oldu 650. tl dolar 6.90 ..Memleket de düğünler başladı ...
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doğrular

sıçrama sürecinde olduğumuzu herkes anladı.
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