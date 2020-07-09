Dün rekor kırmıştı! İşte altında son rakamlar
Dün rekor kırarak 400 TL'ye yükselen gram altın şu sıralar 400,30 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ise 656 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarındaki son gelişmeler merak ediliyor. Yatırımlarını altın alarak korumak isteyen veya sevdiklerine altın hediye etmek isteyen vatandaşlar, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki son değişimleri öğrenmek istiyor. İşte 9 Temmuz Perşembe günü altın fiyatlarındaki son değişimler…
ALTIN FİYATLARI 9 TEMMUZ PERŞEMBE
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 400,30
Satış: 399,37
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 646,60
Satış: 656,50
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 1.293,20
Satış: 1.309,30
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 2.583,30
Satış: 2.608,30