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Gündem Dün ‘ekmek almaya gitti’ diyorlardı bugün ise ‘direnişin sembolü!’ Berkin Elvan çocuk da Burak Can çocuk değil mi?
Gündem

Dün ‘ekmek almaya gitti’ diyorlardı bugün ise ‘direnişin sembolü!’ Berkin Elvan çocuk da Burak Can çocuk değil mi?

Akit TV’de Manşetlerin Dili programını sunan Murat Alan ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Berkin Elvan’ın cenazesinde şehit edilen Burak Can’ın medya tarafından anılmamasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 13:18:00 - 2021-03-12 13:19:20

Gezi Parkı eylemleri sırasında DHKP-C’li teröristler tarafından sokağa itilerek polisle çatıştırılan Berkin Elvan, ölümünün yıl dönümünde çeşitli çevreler tarafından anıldı. Ancak, Berkin Elvan’ın cenazesi sırasında muhafazakar olduğu için DHKP-C seviciler tarafından şehit edilen Burak Can hakkında sessiz kalındı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Berkin Elvan anılırken, Burak Can hakkında sessiz kalınması da konuşuldu.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Murat Alan, “Biz Berkin teröristtir demiyoruz. Biz, Berkin; teröristler tarafından, bu zihniyet tarafından eline sapan verilip öne sürülmüş gariban bir çocuktur. Ama Burak Can'ın ne ismini zikrediyorlar, ne anıyorlar. Berkin için ise dün ekmek almaya gidiyordu diyorlar, bugün direnişin sembolü diyorlar” dedi.

Ali İhsan Karahasanoğlu ise şunları söyledi:

Berkin, öyle veya böyle mahalleden DHKP-C'liler bu çocuğu kendilerine çekmeye çalışıyor, eline sapan veriyor, sokağa çıkarıyorlar. Sabaha kadar devam eden gösteriler yaşanıyor. Onlarca gaz bombası atılıyor, bir tanesi Berkin Elvan'a isabet ediyor. Berkin orada neden var, kendisi 14 yaşında çocuk, onu sorumlu tutamayız ama annesine, babasına, DHKP-C'li teröristlere sormak lazım. Burada belli sorumlulukları olan insanlar var, inatla polisin karşısında duranlar var. Orada polisin farklı metotlar uygulaması gerektiğini söyleyip eleştirilelim, peki Burak Can'ın ölümünde birileri onu ön plana çıkarıp, Burak Can gereksiz yere gidip kavgada mı öldürülmüştür, hayır. Berkin vefat ettikten sonra bir cenaze töreni düzenleniyor. Anne, baba Tayyip Erdoğan'a yaptıkları saygısızca hakaretlerin hepsini bir kenara koyun. O cenazede kışkırttıkları birisi, karşıt görüşten olduğu için topluluğun için kurşun sıkıyor.

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