  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dumlupınar Belediyesi Türk bayrağı dağıttı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşayamayan tüm öğrencilere, evlerine gidilerek Türk bayrağı ve balon dağıtıldı.

2020-04-23 10:44:54 -
Dumlupınar Belediyesi Türk bayrağı dağıttı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşayamayan tüm öğrencilere, evlerine gidilerek Türk bayrağı ve balon dağıtıldı.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamAda, ’’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı meydan kutlamalarıyla yapamasak da belediye İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Muhammet Şehirli ile birlikte çocuklarımıza Türk bayrağı ve balon dağıtımı yaptık. Kuruluşun ve kurtuluşun toprakları olan ilçemizde çocuklarımızla sohbet edip ülkemizin geleceği için biraz daha evde kalmalarını istedik. Birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri atlatıp, inşallah daha güvenli yarınlar için geleceğimizin güvencesi çocuklarımızla beraber yürüyeceğiz’’ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı