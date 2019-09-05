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Dul maaşı yattı mı ne zaman yatacak 2019

Eşi vefat eden kişilere SGK tarafından ödenen dul maaşların hangi aylarda ödeneceğini merak ediyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, ‘Dul maaşı yattı mı?’ sorusunun yanıtı.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:19
Dul maaşı yattı mı ne zaman yatacak 2019

Eşi vefat eden kişilere SGK tarafından ödenen dul maaşların hangi aylarda ödeneceğini merak ediyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, ‘Dul maaşı yattı mı?’ sorusunun yanıtı.

SGK belirli şartlar doğrultusunda eşi vefat eden kişilere dul maaşı bağlıyor. Peki, dul maaşı nedir ve dul maaşı yattı mı?

2019 dul maaşı ne kadar?

Muhtaç dul maaşı 2018 yılında 2 ayda bir 500 TL olarak verilirken, 2019 yılında 550 TL olarak ödenecektir.

Dul maaşı alan kadınlara başka hangi yardımlar yapılıyor?

Dul maaşı alan kadınlara farklı yardımlar da veriliyor. İşte, dul kadınlara verilen diğer yandımlar:

Dul kadının hanesinde yaşayan çocuklar için eğitim yardımları ve destekleri verilmektedir. 

Hanede yaşayan çocukların eğitimini daha rahat sürdürebilmeleri için materyal yardımı yapılmaktadır. 

Hanede yaşayan herkes için sağlık yardımları verilmektedir. 

Muhtaçlık yaşanmaması adına düzenli olarak gıda ve yakacak yardımı yapılmaktadır.

2019 Dul aylığı ne kadar?

Dul maaşı iki ayda bir ödenir. Dul maaşı 2019 yılında 550 lira olarak ödenir.

Dul maaşını erkekler alabilir mi?

Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir.

Dul maaşı sorgulaması nasıl yapılır?

E-devlet üzerinden dul maaşı sorgulama ekranına erişim sağlanabilmektedir. Başvuruda bulunan bireyler e-devlet üzerinden dul maaşı alıp alamayacağını sorgulayabilmektedir. E-devlet şifresi bulunmayan kişilerin en yakın PTT şubesine başvuruda bulunup 2 TL ücret karşılığında şifreyi edinmesi gerekmektedir. Şifreyi edinen bireyler T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle sisteme giriş yapabilir ve arama bölümünden dul maaşı alma durumlarını takip edebilirler.

Boşanan kadınlar dul maaşı nasıl alır?

Anne ve babalarının varsa sosyal güvenlik haklarından yararlanarak maaş alabilirler. Anne ve babaları hayatta olsa dahi, Genel Sağlık Sigortası kapsamında problem yaşamazlar ve aktivasyonları açılır. Eğer 12 aylık ya da 24 aylık evlilik ödeneği almışlarsa, bu ödenek süresi bitene kadar herhangi bir aylık alamazlar ama Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanabilirler.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:19
  1. 2019 Dul Aylığı Ne Kadar?
  2. dul maaşı
  3. dul maaşı ne kadar
  4. Dul maaşını erkekler alabilir mi?
  5. Dul maaşı sorgulaması nasıl yapılır?
  6. Boşanan kadınlar dul maaşı nasıl alır?

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