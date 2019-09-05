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Dul maaşı nasıl alınır? Dul maaşı şartları

SGK, eşi vefat eden kişilere dul maaşı ödemesi gerçekleştiriyor. Peki, dul maaşı nasıl alınır? Dul maaşı şartları nelerdir? İşte, merak ettiğiniz tüm detaylar...

05 Eylül 2019 Perşembe 13:59
Dul maaşı nasıl alınır? Dul maaşı şartları

SGK, eşi vefat eden kişilere dul maaşı ödemesi gerçekleştiriyor. Peki, dul maaşı nasıl alınır? Dul maaşı şartları nelerdir? İşte, merak ettiğiniz tüm detaylar...

SGK eşi vefat eden kişilere dul maaşı ödemesi gerçekleştiriyor. Peki, dul maaşı nalı alınır? Dul maaşı almak için şartlar nelerdir?

5510 sayılı SGK Kanunu’nun 32. Maddesine göre sigortalı olarak çalışan kişinin vefat etmesi sonrası belirli şartların yerine getirilmesi ile birlikte verilen ve halk arasında verilen dul aylığı, dul ve yetim aylığı kapsamında verilmekte olup aylıktan yararlanmak için belli şartlara uymak gerekiyor.

Dul maaşı şartları nelerdir?

En az 5 yıldır sigortalı olarak çalışıyor olmak,

En az 9000 gün prim ödemesi gerçekleştirmiş olmak

İlgili asgari şartları yerine getiren sigortalıların vefatları halinde geride kalan dul eşlerine dul aylığı bağlanmaktadır. İlgili şartlar ilk sigortalılık tarihi olarak 01.10.2008 tarihi ve sonrası olarak gerçekleşmiş sigortalılara ait olup bu tarih öncesinde istenen şartlar farklıdır.

1 Ekim 2008 öncesi sigorta girişine sahip sigortalıların vefatı sonrası dul aylığı nasıl bağlanır?

İlk sigorta girişi 1 Ekim 2008 öncesi olan sigortalıların vefatları halinde yerine getirilmesi talep edilen dul aylığı şartları farklı sigorta kollarına göre;

Ölen eşin SSK’lı olması halinde 5 yıl sigorta ve 900 gün ödenmiş prime sahip olması,

Ölen eşin BAĞ-KUR’lu olması halinde 3600 gün ödenmiş prime sahip olması,

Ölen eşin Emekli Sandığı’na tabi olması halinde 1800 gün ödenmiş prime sahip olması şeklinde talep edilmektedir.

2019 dul aylığı ne kadar?

Dul maaşı iki ayda bir ödenir. Dul maaşı 2019 yılında 550 lira olarak ödenir.

Dul maaşını erkekler alabilir mi?

Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:59
  1. 2019 Dul Aylığı Ne Kadar?
  2. Dul maaşını erkekler alabilir mi?
  3. Dul maaşı nasıl alınır?
  4. Dul maaşı şartları
  5. boşanmış dul maaşı nasıl alınır
  6. dul maaşı sorgulama
  7. esinden bosanan dul maasi alabilir mi
  8. eşimden boşandım dul maaşı alabilir miyim

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