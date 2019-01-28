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Düğününü yarıda bırakıp maça gitti! Takımını finale taşıdı

Hindistan'ın Malappuram eyaletinde, bir damat kendi düğününü yarıda bırakıp maça çıktı. Yarı final karşılaşmasına çıkan damadın, takımını finale taşıması sosyal medyada gündem oldu.

28 Ocak 2019 Pazartesi 18:45
Düğününü yarıda bırakıp maça gitti! Takımını finale taşıdı

Hindistan'ın Kerala kentinde genç bir çiftin düğünü eşine rastlanması zor cinsten bir olaya sahne oldu. Futbolcu olan damat kendini düğününü yarıda bırakarak, yarı final karşılaşmasına çıkan takım arkadaşlarına destek olmak için maça çıktı.

Kendi düğününü yarıda bırakıp, takım arkadaşlarının yardımına koşarak maça çıkan futbolcu damat sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hindistan'ın Malappuram eyaletinin Kerala kentinden Rıdvan isimli genç futbolcu, 7'ler Ligi takımlarından FIFA Manjeri forması giyiyor.

Rıdvan için düğün günü sorunsuz bir şekilde ilerliyordu, aynı dakikalarda takımı ise hayati bir önem taşıyan yarı final karşılaşması için sahadaydı.

Takımı sahada verdiği mücadelede Rıdvan'a ihtiyaç duymaktaydı ve genç oyuncu, herkesi başta da eşini şaşırtacak bir harekete imza atarak, kendi düğünü yarıda bırakıp takım arkadaşlarının yardımına koştu.

Finale çıktılar

Talksports24x7.com'da yer alan habere göre, Rıdvan, eşinden 5 dakika müsaade isteyerek, maça gitmek için kendi düğünü terk etti.

7'ler Ligi turnuvasında Usha FC Thrissur ile karşılaşan Rıdvan'ın takımı FIFA Manjeri, rakibini eleyerek ismini finale yazdırmayı başardı.


Rıdvan'ın böylesine kendisini takımına adamasından etkilenen Hindistan Spor Bakanı Rajyavardhan Singh Rathore, kişisel Twitter hesabı üzerinden genç hakkında bir paylaşımda bulundu.

'Bu ne tutku böyle'

Rathore, "Rıdvan düğün gününde eşinden 5 dakika izin isteyerek, futbol oynamaya gitmiş. Bu ne tutku böyle! Onunla tanışmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Spor bakanı, genç futbolcunun takımına destek verme ve futbol tutkusunu övmeye doyamasa da maçtan sonra eşinin ve eşinin ailesinin yanına dönen Rıdvan için günün ilerleyen saatleri pek te kolay geçmedi.

​Takımını finale taşıdıktan sonra gururlu bir şekilde geri dönen Rıdvan'ı düğün gününde bir futbol maçı için ortada bırakılmış kızgın bir gelin beklemekteydi.

Eşi çok kızdı

Kızgın eşin sorusu ise Rıdvan'ı neler beklediğinin habercisi gibiydi. Gelin, "Eğer maç akşamüstü olsaydı, maç için düğünümüzü iptal mi edecektin?" şeklinde bir soru yönelterek futbolcu eşine olan tepkisini ortaya koydu.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 18:45
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