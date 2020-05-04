Koronavirüs salgını sebebiyle normal yaşantımızda pek çok değişikliğe gidildi. Salgında bulaş zincirinin kırılması için sosyal mesafe son derece önemli. Bu nedenle kalabalık ortamlar yasaklandı. Düğün salonları, kafeler, kahvehaneler, sinemalar, çocuk oyun alanları haftalardır kapalı. Yaz aylarında düğün planı yapanlar ise düğün salonlarının kapılarını ne zaman açacağını araştırıyor. İşte, detaylar.

Düğünlere izin verilecek mi? | Düğünler ne zaman yapılacak?

Düğün salonlarının açılacağı tarihle ilgili kesin bir açıklama bulunmuyor. Ancak hekimler uzunca bir süre düğün planı yapılmaması gerektiğini bu süreçte nikahların yapılabileceğini vurguluyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Artık eskisi gibi düğünler olmayacak. Ezberlerimiz bozulacak, eskiye dönmek çok zor. Bundan sonra düğünler farklı olabilir. Bunu zaman gösterir. Yeni döneme kontrollü geçmeliyiz” dedi.