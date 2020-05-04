Düğünlere izin verilecek mi? | Düğünler ne zaman yapılacak?
Düğün yasağı bitti mi? Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin kalkabileceği düğün salonları kapatıldı. Yaz ayları için düğün planı yapanlar internette sık sık “ Düğünler ne zaman yapılır?” , “Haziran ayında düğünler yapılır mı?” , “Temmuz ayında düğünler yapılır mı?” , “Düğünler ne zamana kadar yasak?” , “Hayat ne zaman normale döner?” , “Düğün planı ne zamana yapılmalı?” , “Düğünler 2021’de mi yapılacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Düğünler ne zaman yapılacak?” sorusunun cevabı.
Koronavirüs salgını sebebiyle normal yaşantımızda pek çok değişikliğe gidildi. Salgında bulaş zincirinin kırılması için sosyal mesafe son derece önemli. Bu nedenle kalabalık ortamlar yasaklandı. Düğün salonları, kafeler, kahvehaneler, sinemalar, çocuk oyun alanları haftalardır kapalı. Yaz aylarında düğün planı yapanlar ise düğün salonlarının kapılarını ne zaman açacağını araştırıyor. İşte, detaylar.
Düğünlere izin verilecek mi? | Düğünler ne zaman yapılacak?
Düğün salonlarının açılacağı tarihle ilgili kesin bir açıklama bulunmuyor. Ancak hekimler uzunca bir süre düğün planı yapılmaması gerektiğini bu süreçte nikahların yapılabileceğini vurguluyor.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Artık eskisi gibi düğünler olmayacak. Ezberlerimiz bozulacak, eskiye dönmek çok zor. Bundan sonra düğünler farklı olabilir. Bunu zaman gösterir. Yeni döneme kontrollü geçmeliyiz” dedi.