  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Düğünlere izin verilecek mi? | Düğünler ne zaman yapılacak?

Düğün yasağı bitti mi? Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin kalkabileceği düğün salonları kapatıldı. Yaz ayları için düğün planı yapanlar internette sık sık “ Düğünler ne zaman yapılır?” , “Haziran ayında düğünler yapılır mı?” , “Temmuz ayında düğünler yapılır mı?” , “Düğünler ne zamana kadar yasak?” , “Hayat ne zaman normale döner?” , “Düğün planı ne zamana yapılmalı?” , “Düğünler 2021’de mi yapılacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Düğünler ne zaman yapılacak?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 12:49:00 -
Düğünlere izin verilecek mi? | Düğünler ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle normal yaşantımızda pek çok değişikliğe gidildi. Salgında bulaş zincirinin kırılması için sosyal mesafe son derece önemli. Bu nedenle kalabalık ortamlar yasaklandı. Düğün salonları, kafeler, kahvehaneler, sinemalar, çocuk oyun alanları haftalardır kapalı. Yaz aylarında düğün planı yapanlar ise düğün salonlarının kapılarını ne zaman açacağını araştırıyor. İşte, detaylar.

Düğünlere izin verilecek mi? | Düğünler ne zaman yapılacak?

Düğün salonlarının açılacağı tarihle ilgili kesin bir açıklama bulunmuyor. Ancak hekimler uzunca bir süre düğün planı yapılmaması gerektiğini bu süreçte nikahların yapılabileceğini vurguluyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Artık eskisi gibi düğünler olmayacak. Ezberlerimiz bozulacak, eskiye dönmek çok zor. Bundan sonra düğünler farklı olabilir. Bunu zaman gösterir. Yeni döneme kontrollü geçmeliyiz” dedi.

Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? | Şehirler arası seyahat yasağı bitti mi?
Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? | Şehirler arası seyahat yasağı bitti mi?

Gündem

Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? | Şehirler arası seyahat yasağı bitti mi?

YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı YKS tarihi değişti mi?
YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı YKS tarihi değişti mi?

Eğitim

YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı YKS tarihi değişti mi?

Maske kodu nasıl alınır? | Maske kodu alma yöntemi
Maske kodu nasıl alınır? | Maske kodu alma yöntemi

Gündem

Maske kodu nasıl alınır? | Maske kodu alma yöntemi

Süper Lig ne zaman başlıyor? | Ligler ne zaman başlıyor?
Süper Lig ne zaman başlıyor? | Ligler ne zaman başlıyor?

Spor

Süper Lig ne zaman başlıyor? | Ligler ne zaman başlıyor?

Araç muayeneleri ertelendi mi? Muayene istasyonları kapalı mı?
Araç muayeneleri ertelendi mi? Muayene istasyonları kapalı mı?

Gündem

Araç muayeneleri ertelendi mi? Muayene istasyonları kapalı mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı