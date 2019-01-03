Düğünde "gelenek" deyip öldüresiye dövdüler, bir de araba çarptı
Çin'de bir damat, düğün günü "gelenek" olduğu için arkadaşları tarafından feci bir şekilde dövüldü. Ayrıca damat, arkadaşlarının elinden kaçmaya çalışırken bir otomobilin altında kaldı.03 Ocak 2019 Perşembe 16:46
Farklı gelenekleriyle bilinen Çin'de yaşanan bir olay herkese pes dedirtti. En mutlu gününde gelenek gereği arkadaşlarından öldüresiye dayak 24 yaşındaki damat Ai Guangtao, dayaktan kaçmaya çalışırken aracın altında kaldı.
Kafatasında kırıklar oluştu
Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan damadın vücudundaki ciddi hasarlar oluştu. Arabanın çarpmasından dolayı kafa tasında kırıklar oluşan damadın tedavisine devam ediliyor.
Hastane ve otomobil masrafları damadın üzerine kaldı
Damat haftalarca hastanede tedavi altında tutulacağı için düğün ertelendi. Polis, kazada damadın suçlu olduğunu ve kendisine çarpan aracın hasar masrafını kendisinin karşılayacağını söylemesi üzerine arkadaşları, damadın ve gerek araç sahibine gerekse de hastane masrafı için para toplamaya başladı.
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