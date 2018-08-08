0553 313 94 23

Düğün takısına muhtar ayarı! Kapı parası da yasaklandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde bir araya gelen mahalle muhtarları, evlenecek gençlerin ekonomik olarak zorlanacak biçimde altın takmaya mecbur bırakılmaması için kararlaştırdıkları takı miktarını, bir mutabakat metni haline getirerek imzaladı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:36
Düğün takısına muhtar ayarı! Kapı parası da yasaklandı

Şırnak'ın İdil ilçesindeki mahalle muhtarları, yükselen altın fiyatlarına karşın, evlenecek çiftleri ekonomik açıdan zorlayan takı takılmaması ile ilgili ortak bir karar aldı.

5 muhtarın imza attığı ortak metinde, altın fiyatlarının yükseldiği ve evlenecek kişilerin borçlandığı belirtilerek, "Gençlerimizin evlenebilmesi için Şırnak genelinde şu altınların istenmesi vicdanen yeterlidir" denildi.

Kız tarafının, damat tarafından 2 çift 30 gramlık burma bilezik, 1,5 metrelik 60 gramlık zincir, 1 çift küpe, 2 yüzük, gelin için 100 liralık 'bel bağlama' parası talep edebileceği belirtilen kararda, gelinin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyeceği kaydedildi. Muhtarlar, ilçe müftülüğüne de bildirilen kararın Şırnak genelinde uygulanmasını istedi.

'GENÇLER ARTIK EVLENEMİYOR'

Turgut Özal Mahallesi'nin muhtarı Hidayet Sakçak, altın fiyatlarının yüksek olması nedeniyle gençlerin, evlenirken sıkıntı çektiğini söyledi. Sakçak, "Ayrıca 'süt hakkı', 'kapı arkası' gibi adetler de eklenince gençler, belini doğrultamıyor. Biz de muhtar arkadaşlarla böyle bir tavsiye kararı aldık. Camide de dile getirdik, halka da anlattık" dedi.

Başlık parası olarak 100 bin liraya kadar talepte bulunulduğunu belirten Sakçak, "Beyaz eşya, mobilya da 40- 50 bin lira. Gençler artık evlenemiyor. Gençlerin hem kendi aralarında hem de aileleriyle aralarında sorunlara neden oluyor" diye konuştu.

CUMA HUTBESİNDE DE BAHSEDİLDİ

Muhtar Sakçak, kararı muhtarların yanı sıra ilçe müftüsü ve din görevlilerinin de desteklediğini belirterek, "Geçen cuma bu konuyla ilgili camilerde imamlarımız, hutbe de okudu. Dinimizin bu tür şeylerde kolaylaştırıcı olduğunu ifade ettiler. Bu tavsiye kararımıza halkımızın uymasını temenni ediyoruz. Bölge insanı geleneklere çok bağlı; ama başlık parası ve yüksek miktarda takı istenmesi gençlerimizi ve ailelerini zorluyor. Tavsiye kararımızın etkili olacağını umuyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:36
  1. Şırnak
  2. altın fiyatları
  3. düğün takı
  4. altın
  5. düğün

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kantaron yağının saça faydaları nelerdir?
    1. Kantaron yağının saça faydaları..
    2. HDP'ye şok! Onlarca HDP üyesi AK..
    3. Samsun'da sağanak yağmur ve şiddetli..
    4. Uşak eski Belediye Başkanı Akçay'a..
    5. Ton balığının faydaları
    6. 165 işçi mahsur kaldı! Valilik'ten..
    7. Plajdan kum çaldı, bin euro ceza yedi!
    8. Prens Kanada'yı önce 11 Eylül'le..
    9. CHP il başkanı doğruladı: Maalesef..
    10. 'Önemli bir dönemecin eşiğindeyiz'
    11. Şanlıurfa’da sulama kanalında cesedi..
    12. Kiraz ihracatı 161 milyon doları buldu
    13. Ordu'da ev ve iş yerlerini yağış vurdu
    14. Kayseri'de cinayetlerin benzerliği..
    15. PKK'nın Hakurk ve Zap'taki sığınakları..
    16. İngiltere'de alev hortumu!..
    17. Düğmeye bastılar! İşte Muharrem İnce..
    18. Hakkı Bulut hastaneyle mi kaldırıldı?
    19. Mustafa Destici: O da idam edilir
    20. Antalya’da FETÖ operasyonu: 16 kişi..
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi