  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Düğün magandasının vurduğu 2 kişi öldü
Yerel

Düğün magandasının vurduğu 2 kişi öldü

Çorum'un Bayat ilçesinde bir düğünde tabanca ile rastgele açılan ateş sonucu başından yaralanan Emin Alparslan (44) ile Murat Şahin (38) hayatını kaybetti. Düğündeki davetlilerin ifadesini alan jandarma ekipleri, şüpheliyi bulmak için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 14:21:00 -
Düğün magandasının vurduğu 2 kişi öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köy meydanında düzenlenen düğünde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, tabanca ile rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, düğüne katılan Emin Alparslan ve Murat Şahin'in başına isabet etti.

Kanlar içinde kalan Alparslan ve Şahin yere yığıldı. Düğündekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, önce İskilip Devlet Hastanesi'ne ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Alparslan ve Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Alparslan ve Şahin'in cenazeleri, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. 

Olay sonrası soruşturma başlatan jandarma ekipleri köyde, polis ekipleri ise hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. Düğüne katılanların ifadesini alan jandarma ekipleri, ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir ülke daha kararını verdi! ABD'yi destekleyecekler
Dünya

Bir ülke daha kararını verdi! ABD'yi destekleyecekler

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, Tayvan'ı Çin'e karşı koruma faaliyetlerinde ABD'yi destekleyeceklerini söyledi.

İşte 'zillet'in cumhurbaşkanı adayı kriterleri
Siyaset

İşte 'zillet'in cumhurbaşkanı adayı kriterleri

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerine 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi"nin getirilmesini savunan 6 partinin temsilcileri ilk kez bi..
Kıtır ekmek tarifi nasıl yapılır? Lezzetli bayat ekmek tarifi
Kadın - Aile

Kıtır ekmek tarifi nasıl yapılır? Lezzetli bayat ekmek tarifi

Bayat ekmekleri değerlendirme tarifi, nasıl yapılır?

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay