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Gündem Düğün günü damadın başına gelmeyen kalmadı
Gündem

Düğün günü damadın başına gelmeyen kalmadı

Amasya’da dünyaevine giren damat Yasin Kermen'in başına gelmeyen kalmadı. Kına gecesi eğlencesinde önce arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğrayan Kermen'in başından aşağı sirke, su, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı döküldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 12:54:00 -

Amasya’da dünyaevine giren damadın başına gelmeyen kalmadı. Kına gecesi eğlencesinde önce arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı. Sonrasında da un dökülen başından aşağı sirke, su, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı aktarıldı.

“Arkadaşlarımın arasındaki son bekar bendim”

Arkadaş grubunda bulunanların hepsinin düğünlerinde kameralara yansıyan benzer durumların yaşandığını anlatan damat Yasin Kermen, “Biz 15-20 kişilik bir arkadaş grubuyuz. İçlerinde son kalan bekar bendim. Hepsinin birikimi bana patlamış oldu. Yumurta sağanağıyla başlayan saldırı daha sonra un ve sirkeyle devam etti” dedi.

“Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldım”

Sırılsıklam olmasına rağmen sabırla arkadaşlarının saldırısının sonlanmasını bekleyen 33 yaşındaki Kermen, “Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldım. Sirke, zeytinyağı ve ayçiçeği yağının kokusu zor çıkıyor” diye konuştu.

İnci Dağ ile hayatını birleştiren Kermen, düğüne katılan arkadaşları ve misafirlerinden yanan ormanların yeniden yeşertilmesine dikkat çekmek amacıyla davetiyeyle birlikte dağıtılan ağaç tohumlarını toprakla buluşturmalarını istedi.

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Yorumlar

meleknur

EĞLENCENİN DOZU KAÇMIŞ. HEM DAMAT OLACAKSIN HEMDE BERBAT KOKACAKSIN. DAMADA YAKIŞIR EĞLENCELER OLABİLİR.  
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Salihce

Medeniyet başka şey canım !!!
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