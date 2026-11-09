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Yerel Düğün çıkışı feci ölüm
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Düğün çıkışı feci ölüm

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Düğün çıkışı feci ölüm

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düğün çıkışında otomobilin çarptığı 57 yaşındaki Gurgir Erenuluğ hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde akrabasının düğününden çıkan Gurgir Erenuluğ (57), Bismil-Batman kara yolunda yolun karşısına geçerken otomobil çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erenuluğ'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Erenuluğ, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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