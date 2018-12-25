Düğme deyip geçmeyin!



Çocuklar; diş çıkarırken, oyun oynarken, film izlerken üzerindeki giysinin düğmesini ağızlarına götürür, yetişkinler ise yaşamları boyunca sabah ilikliyor, akşam çözüyor, sayısını hatırlamadıkları kadar düğme ile temas ediyorlar.

Peki, küçük bir ayrıntı olarak düşünülen, hayatımızın önemli bir parçası olan düğmenin hangi malzemeden yapıldığı, sağlıklı olup olmadığı önemli midir?

Çok önemlidir çünkü içeriğinde polyester, plastik, naylon bulunan ve normalden çok fitalat (karbon kökenli madde, plastik malzemeyi yumuşatmak için kullanılan kimyasal) kullanılan düğmeler kanser riskini arttırıyor.

Ne giydiğiniz değil neyi giyindiğiniz önemli artık.. Kıyafet üzerinde küçücük bir ayrıntı gibi duran düğmelerin aslında insan sağlığı açısından büyük önem taşımakta. Doğal maddelerden elde edilmiş düğmelerin yer aldığı giysilerin tercih edilmesine dikkat etmek gerek. Bunun için alacağınız düğmelerin korozo, boynuz, sedef ve kokonat’tan yüzde yüz doğal olarak üretilmiş olmasına özen göstermelisiniz.

Korozo düğme, kullanımının artması ile birlikte yetişmiş olduğu bölgedeki ormanların kesilmesini önlerken, bu ormanların korunmasını sağlıyor. Korozo düğmeler doğaya bir ay gibi kısa sürede geri dönüyor. Boynuz düğme ise eti için kesilen inek ve manda boynuzu değerlendirerek üretiliyor.