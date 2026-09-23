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Siyaset Dudak uçuklatan servet! Milyarderler listesinden baba oğul tezmenler çıktı
Siyaset

Dudak uçuklatan servet! Milyarderler listesinden baba oğul tezmenler çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Dudak uçuklatan servet! Milyarderler listesinden baba oğul tezmenler çıktı

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmada gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Tera Yatırım Holding yöneticisi Emre Tezmen, Amerikan iş dergisi Forbes’in her yıl yayınladığı Forbes “Milyarderler Listesi’nde babası Oğuz Tezmen ile birlikte yer aldığı ortaya çıktı.

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmada gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Tera Yatırım Holding yöneticisi Emre Tezmen ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Küresel çapta “dünya milyarderleri “olarak adlandırılan ünlü Amerikan iş dergisi Forbes’in her yıl yayınladığı Forbes Milyarderler Listesi’nde Emre Tezmen’in de babası Oğuz Tezmen ile birlikte yer aldığı öğrenildi.

 

1.3 MİLYAR DOLARLIK SERVET

Listede Emre Tezmen’in 1.3 milyar dolarlık servete sahip olduğu belirtilirken, baba Oğuz Tezmen’in de 1.1 milyar dolarlık servete sahip olduğu aktarıldı. Konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Yazar Cennet Cankılıç ise şu ifadeleri kullandı:

“Forseb’in milyarderler listesine bu yıl dünya çapında 40 ülkeden 493 kişi ilk defa giriş yaptı. Türkiye’den ise 8 yeni Türk isim yer aldı. Listenin ilk sıralarında kim var dersiniz? Hani şu son 5-6 gündür ülkenin borsasını ve fon piyasalarını allak bullak eden, ardında binlerce mağdur bırakan şu fon krizinin kahramanı Tera Holding var ya, işte onlar. Tera Yönetim Kurulu Başkanı Erman Tezel ile baba Oğuz Tezmen. Listeye göre Emre Tezmen1.3 milyar dolar, Oğuz Tezmen ise 1.1 milyar dolar servete sahipler. Müthiş bir servet… Nasıl kazandılar derseniz… Ortada. Tam bir vurgun… İşte paradan para kazanmak diye buna deniyor… Yatırım yok, üretmek yok, istihdam, ihracat yok.”

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