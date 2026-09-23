  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tamirci ustanın pes dedirten çözümü! Hararet yapan araca şalgam suyu koydu Gören gözlerine inanamadı... Kahve, ruh halini etkiliyor! İçmek isteyeneler: Dahil olması halinde bakın ne yapacak! Arap ülkesi İsrail'e boyun eğdi: 'Türkiye'den hava savunma sistemi almayın' dediler, işi yokuşa sürdüler Halatlara dikkat! Alman Başbakan Merz’e benzersiz protesto Fas'ın dünya futboluna armağanı olan 21'lik yıldız Kadıköy yolunda mı? Rapor sonuçları açıklandı: İstanbul trafiği zamanınızı da paranızı da çaldı! Johan Vasquez için temas mı? Beşiktaş'ta transfer gerçeği ortaya çıktı! İşi başka boyuta taşıdılar: Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz çağrı! Kollarını açarak karşılayacaklar... İsrail maçı öncesi İrlanda Başbakanı’ndan Siyonistlere tepki! Soykırımcıların turnuvalarda ne işi var!
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Emekli olup çorak araziyi ekti: Yeni halini görenler gözlerine inanamadı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Emekli olup çorak araziyi ekti: Yeni halini görenler gözlerine inanamadı!

Afyonkarahisar'da yaşayan emekli öğretmen Necati Gündüz'ün (69) ,15 yıl önce satın aldığı çorak araziyi 4 bin ağaçlı bir meyve bahçesine çevirdi.

1
#1
Foto - Emekli olup çorak araziyi ekti: Yeni halini görenler gözlerine inanamadı!

KIRAÇ ARAZİYİ EKTİ Emekli öğretmen Gündüz, eşi ve ailesinin desteğiyle Çayırbağ, Beyyazı ve Çıkrık beldelerinin ortasında 15 yıl önce satın aldığı, 40-50 yıldır ekilip dikilmeyen kıraç bir arazide hünnap, badem, üzüm ve farklı türden fidanlar dikti.

#2
Foto - Emekli olup çorak araziyi ekti: Yeni halini görenler gözlerine inanamadı!

Burada tankerle getirdiği suyla fidanları büyüten Gündüz, zamanla farklı iklimlere özgü meyvelerin üretimi için arazisini 42 dekara çıkardı.

#3
Foto - Emekli olup çorak araziyi ekti: Yeni halini görenler gözlerine inanamadı!

100'DEN FAZLA ÇEŞİTTE MEYVE YETİŞTİRİYOR Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden tropik ve ılıman iklimlerde yetişen pikan cevizi, pawpaw, feijoa, guava, cennet hurması, aronya, mürver, Macar inciri, şah dutu, yediveren dutu ve zeytin gibi fidanları da temin eden Gündüz, 100'ün üzerindeki çeşitten oluşan 4 bin civarında ağaçtan bahçesinde üretim ve fidan yetiştiriciliği yapıyor.

#4
Foto - Emekli olup çorak araziyi ekti: Yeni halini görenler gözlerine inanamadı!

Gündüz, yaklaşık 15 yıl önce başladıkları bu süreçte verdikleri büyük mücadeleyle, dağın başını adeta yemyeşil bir vaha haline getirdiklerini söyledi.

#5
Foto - Emekli olup çorak araziyi ekti: Yeni halini görenler gözlerine inanamadı!

"DOLAYISIYLA BUNDAN ÜLKE KAZANACAK" Kamu kurumlarının da kendilerine destek olduğunu dile getiren Gündüz, "Bahçeyi oluştururken yalnızca kendi üretimimizi artırmayı değil, farklı iklimlerde yetişen meyve türlerini Afyonkarahisar'a kazandırmayı da amaçladık. Kanada'dan hünnap, Amerika'dan pikan cevizi, Pakistan'dan şah dutu, Macaristan'dan incir gibi farklı fidanlar getirdik. Bizim bahçemizde yetişiyorsa bir başkasının bahçesinde de yetişecek. Dolayısıyla bundan ülke kazanacak, katma değer oluşacak. Bize de bunun mutluluğu yetiyor." diye konuştu.

#6
Foto - Emekli olup çorak araziyi ekti: Yeni halini görenler gözlerine inanamadı!

Gündüz, bahçesinde ağırlıklı olarak hünnap, badem, kayısı, erik, ceviz ve üzüm bulunduğunu ve her yıl yüklü miktarda ürün elde ettiğini anlattı.

#7
Foto - Emekli olup çorak araziyi ekti: Yeni halini görenler gözlerine inanamadı!

ARAŞTIRMAKTANA ASLA VAZGEÇMİYOR Araştırmalarının halen devam ettiğini belirten Gündüz, son olarak "avatar üzümü" olarak bilinen, uzun taneli, siyah ve çekirdeksiz üzüm çeşidinin peşine düştüğünü vurguladı.

#8
Foto - Emekli olup çorak araziyi ekti: Yeni halini görenler gözlerine inanamadı!

"BİLDİKLERİMİ İNSANLARLA PAYLAŞACAĞIM" Bahçenin yalnızca meyve üretim alanı olmadığını, hayvanlar için de yaşam alanına dönüştüğünü vurgulayan Gündüz, "Onlar da buradaki meyvelerden faydalanıyor. İlerleyen süreçte burada 500 metrekarelik bir sera kurarak fidan yetiştirmeyi planlıyoruz. 69 yaşındayım ve Allah bana ömür verdiği sürece bildiklerimi insanlarla paylaşacağım." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

Bazen gezi sırasında görüyorum o kadar çok boş mümbit düz araziler var ki kimse bakmıyor ekmiyor . Hele hayvancılık çok az halbuki Eti sütü yağı peyniri para ediyor . Tembellik başka şey yok hep bahane . Kardeşimizi tebrik ediyorum neden çorak dağın başını tercih etmiş bilmiyorum ama büyük emek de vermiş . Dağdaki kuş hayvan bile faydalansa sevabı var .
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de okuduğu şiir Binali Yıldırım’ı ağlattı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de okuduğu şiir Binali Yıldırım’ı ağlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sezai Karakoç’un BM kürsüsünde okuduğu şiir, Binali Yıldırım’ın duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Duygulanan Yı..
BM zirvesi öncesi dikkat çeken hamle! Şara vatandaşlarla aynı sandalyeye oturdu
Dünya

BM zirvesi öncesi dikkat çeken hamle! Şara vatandaşlarla aynı sandalyeye oturdu

Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD'nin New York kentine giden Suriye Cumhurbaşkanı Şara, diplomatik temasla..
Türkiye bunu da gördü! Ekrem hırsızlığını övünerek anlattı
Gündem

Türkiye bunu da gördü! Ekrem hırsızlığını övünerek anlattı

Kurduğu hırsızlık düzeni ile İstanbul’u soyduğu ortaya çıkınca suç örgütü lideri olarak yargılandığı davada hakkında binlerce yıl ceza isten..
Gece yarısı ortaya çıkan esrarengiz cisim!
Dünya

Gece yarısı ortaya çıkan esrarengiz cisim!

İran'ın başkenti Tahran'da gökyüzünde görülen esrarengiz cisim gündem oldu. Havada asılı duran veya yavaşça hareket eden cismin ne olduğu he..
Trump'tan Erdoğan'a kürsüden o sözler! "O sert bir adam, onunla uğraşamazsınız!"
Gündem

Trump'tan Erdoğan'a kürsüden o sözler! "O sert bir adam, onunla uğraşamazsınız!"

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkeleriyle gerçekleştirdiği kritik İran savaşı zirvesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip E..
Fon soruşturmasında güncel tablo: 63 kişi hakkında adli işlem yapılıyor
Gündem

Fon soruşturmasında güncel tablo: 63 kişi hakkında adli işlem yapılıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yöne..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23