İsrail maçı öncesi İrlanda Başbakanı’ndan Siyonistlere tepki! Soykırımcıların turnuvalarda ne işi var!

Hallgrimsson'un da buna benzer bir düşünceyi dile getirdiğini kaydeden Martin, "İsrail dünyanın bildiği ve anladığı şeyleri inkar etmeye devam edemez. İsrail bunları tekrar tekrar yapıyor. Gazze'deki yıkımın görülmesi için gazetecilerin ve dünya liderlerinin bölgeye girişine izin vermeleri gerekiyor." diye konuştu. Martin, Gazze'deki yaklaşık 2 milyon kişinin bölgenin üçte birlik bir alanına sıkıştığını, Gazze'deki insani durumun felaket seviyesine geldiğini de sözlerine ekledi.