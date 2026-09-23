İsrail maçı öncesi İrlanda Başbakanı’ndan Siyonistlere tepki! Soykırımcıların turnuvalarda ne işi var!
İrlanda Başbakanı Michael Martin, "Soykırıma karşı oynuyoruz" diyen İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson hakkında, "Salak, cahil ve ikiyüzlü" nitelemesi yapan İsrail Futbol Federasyonu'na ‘tepki gösterdi. Martin "İsrail tüm dünyanın bildiği ve anladığı şeyleri inkar etmeye devam edemez” derken Af Örgütü ve taraftarlardan ‘soykırımcıların turnuvalarda ne işi var’ tepkisi yükseldi.