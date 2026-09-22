Dünyanın gözü o salondaydı! Başkan Erdoğan BM kürsüsünden insanlık dersi verdi, salon ayakta alkışladı!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkarak mazlumların ve adaletsizliğe uğrayanların gür sesi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vicdanları sarsan tarihi bir konuşmaya imza attı.

BM binasının köhne ve işlevsiz yapısını en sert dille eleştiren, küresel sistemin çürümüşlüğünü ve ikiyüzlülüğünü yüzlere vuran Erdoğan, salondakilere adeta insanlık dersi verirken, hakikatleri haykıran bu sözleri milyonların yüreğine su serpti.

"Küresel adaletsizliğe karşı kürsüden yükselen gür ses! Başkan Erdoğan'ın tarihi çıkışı salonu ayağa kaldırdı!"

Gazze'deki katliamlardan Filistin'in haklı davasına, BM Güvenlik Konseyi'nin acizliğinden uluslararası toplumun çifte standartlarına kadar her konuda adaleti savunan Erdoğan, dünyanın ortak vicdanına seslendi. BM'nin bugünkü yapısının 190'dan fazla ülkenin iradesini 5 ülkenin keyfine mahkum ettiğini vurgulayan ve bu çarpıklığı eleştiren Erdoğan'ın kararlı duruşu, salonda bulunan delegasyonlar tarafından ayakta alkışlanarak büyük bir destek gördü.