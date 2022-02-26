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Spor Dubai'de Türkler'in finali!
Spor

Dubai'de Türkler'in finali!

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcuların karşılaştığı W1 Erkekler Bireysel kategorisinin finalinde Yiğit Caner Aydın, Nihat Türkmenoğlu'nu yenerek altın madalya kazandı. W1 Erkekler Bireysel finali, Yiğit Caner Aydın'ın 136-126 üstünlüğüyle sona erdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 21:43:00 -
Dubai'de Türkler'in finali!

Dubai'de düzenlenen organizasyonun Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda iki Türk sporcu Yiğit Caner Aydın ile Nihat Türkmenoğlu finalde karşı karşıya geldi.

Oynanan beş seri sonunda Yiğit Caner, Nihat Türkmenoğlu'na 136-126'lık skorla üstünlük kurarak altın madalyanın sahibi oldu. Nihat Türkmenoğlu ise gümüş madalya elde etti.

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