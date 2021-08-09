Duayla dalga geçerseniz, böyle rezil rüsva olursunuz

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını binlerce hektar alanı küle çevirdi. Yangınlar sırasında önce Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca efendi, ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş bölge için yağmur duasına çıktı. Yapılan duaların ardından, Ağustos ayında daha önce benzeri görülmemiş şekilde Antalya’da yağmur yağdı. Sağanak yağışlar halkı sevinde boğdu.

İhsan Şenocak ve Ali Erbaş’ın yağmur duasına çıkacağını duyan laikçiler, Twitter’dan onlarca mesaj paylaşarak duanın gücünü hafife aldı, akıllarınca dalga geçti. Allah’ın (c.c.) kudretiyle Antalya’da bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun ardından, başını Metin Uca’nın çektiği laikçi yobazlar mesajlarını silmek zorunda kaldı. Kimisi de Twitter hesabının gizliliğini değiştirip tweet’lerini korumaya aldı. Özellikle Metin Uca, önceden paylaştığı, yağmur yağışının ardından silmek zorunda kaldığı paylaşımını inkar edip, “Ben öyle bir şey yazmadım” diyerek büyük rezil oldu.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, laikçilerin rezil olmaları da masaya yatırıldı.

“Geleceğe dair tahminde bulunuyorlar, o tahmini de bize dayatıyorlar.” diyen Ali İhsan Karahasanoğlu, “Ne dedi Necati Tüfekçi, ‘30 Temmuz itibariyle meteorolojinin yaptığı açıklamaya göre, 15 günlük bir süreç içerisinde Antalya'da yağmur görünmüyor.’ Metin Uca'nın sözü de üç aşağı beş yukarı aynı.” ifadelerini kullandı.

Metin Uca ve avanesinin, Ali Erbaş için, “Meteoroloji tahminlerine bakıp Antalya'ya gidiyor, din adamları halkı kandırıyor” şeklindeki suçlamalarına da değinen Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Şimdi Ali Erbaş, yağmur duasına çıktık yağmur yağdı, diyerek maaşına zam mı isteyecek? Sonuç itibariyle bir diyanet işleri başkanı, görevini yapmaya devam ediyor. Bu noktada insanları motive etmeye çalışıyor. İnançları üzerinden hem orman yangınlarıyla mücadele eden görevlileri motive etmek için, inançlarını diri tutarak yangına karşı mücadeleyi sürdürmek için bir din adamı olarak o bölgeye gitmek istiyor.

6 ay kadar öncesinde İstanbul barajlarındaki su seviyesi yüzde 17 seviyesine indiği zaman yine Diyanet İşleri Başkanımız yağmur duasına çıkalım, dediği zaman yine benzer kafalar dalga geçtiler.”

Karahasanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“İhsan Şenocak hoca da, ‘Yağmur duasıyla temennide bulunalım, Cenab-ı Hak belki yüzümüze bakar’ diye 30 Temmuz'dan da önce bir açıklama yapmıştı.

Sonuçta da o yağmur geldi. Yağmur geldikten sonra da bu arkadaşlar, bu laikçiler, seküler kesimler, Necati Tüfekçi tweet'lerini kapatmıştı. Metin Uca kısmen, ‘Ben öyle demedim, şöyle demek istedim’ diye lafı çevirdiği için Necati Tüfekçi'nin de hesabına bakmak istedim.

Açık değildi. Böyle kapatmak zorunda kalırsınız. İnsanların inançlarıyla, dini görüşleriyle alay etmeye kalkarsanız her zaman rezil rüsva olursunuz.

Cenab-ı Hakk'ın her şeye gücü yeter.”