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Eğitim

DSÖ'ye göre dünyada okulların açılmasındaki en büyük engel ne?

Pandemi sürecinde dünya genelinde okulların açılıp açılamayacağı muallakta kalmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü ise dünyada okulların açılmasında ki en büyük engelin hijyen olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 22:25:00 -
DSÖ'ye göre dünyada okulların açılmasındaki en büyük engel ne?

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, üye ülke bakanları ile video konferans yöntemi ile toplantı yaptı. Toplantıda çarpıcı açıklamarda bulunan Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde okulların açılmasındaki en büyük engelin hijyen konusu olduğunu ifade etti.

Koronavirüs ile en etkili mücade yönetmi olan el hijyeni sağlamanın pek çok ülke için zor olduğunu ifade eden Dr. Ghebreyesus, dünya genelinde yaklaşık 5 okuldan 2'sinde suya erişim problemi olduğunu belirtti.

Dr. Ghebreyesus yaptığı açıklamada, "Dünyadaki beş okuldan ikiden fazlası temel el yıkama imkanlarından yoksun ve bu tahminen 818 milyon çocuğu olumsuz etkiliyor. Bu, okulların açılmasında başlıca engel." dedi. Açıklamasının devamında ise "Okullar da dahil olmak üzere tüm ortamlarda enfeksiyonları etkili şekilde önleme ve kontrol için suya, sanitasyona ve hijyen hizmetlerine erişim çok önemli." ifadesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF 2019 ortak raporuna göre, dünya genelinde okulların yüzde 43'ünde su ve sabuna ulaşım imkanı bulunmuyor. Bu da yaklaşık 462 milyon çocuğun susuz ve sabunsuz okullarda eğitim gördüğünü gösteriyor. 

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