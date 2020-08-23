DSÖ'den uyarı geldi: Koronavirüsü tamamen bitiremeyebilir

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik bir uyarı geldi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir aşının koronavirüse karşı hayati önem taşıyacağını ancak salgını tek başına sona erdirmeyeceğini söyledi.

Günlük yaşamda kalıcı düzenlemeler yapılmalı

Tarih boyunca ortaya çıkmış tüm salgınların ülke ekonomilerini önemli ölçüde değiştirdiğini dile getiren Ghebreyesus, koronavirüse karşı tamamen etkili olabilecek potansiyelde bir aşının bulunma garantisi olmadığını söyledi. Ayrıca Ghebreyesus, pandemi sürecinin iyi yönetilmesi ve virüsün etkisini azaltabilmek için günlük yaşamda kalıcı düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.