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Dünya DSÖ'den ne zaman ayrılacaklar? Belli oldu
Dünya

DSÖ'den ne zaman ayrılacaklar? Belli oldu

ABD, Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) 6 Temmuz 2021'de ayrılacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 21:10:00 -
DSÖ'den ne zaman ayrılacaklar? Belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) ayrılış tarihi açıklandı.

ABD'nin DSÖ'den resmi olarak çekilme tarihinin 6 Temmuz 2021 olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, örgütün son senelerde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) beraberinde diğer küresel sağlık krizlerine karşı da tedbir almada başarısız olduğu vurgulandı.

Açıklamada buna ilave olarak, Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin Komünist Partisi'nden bağımsız olduğunu göstermekle başlayarak, acil olarak ihtiyaç duyulan reformları hayata geçirmeyi reddettiği belirtildi.

Açıklamadanın devamında, ABD'nin, örgütten 6 Temmuz 2021 tarihinde ayrılacağı, ABD Başkanı Donald Trump'ın da dediği gibi DSÖ yerine daha güvenilir ve şeffaf ortaklar aranacağı kaydedildi.

Öte yandan, ABD kaynaklarının Dünya Sağlık Örgütü yerine hangi kurum veya kuruluş aktarılacağının bugün açıklanacağı ifade edildi.

Parayı da ödemeyecekler

Ayrıca ABD'nin bu sene DSÖ'ye ödemesi öngörülen parayı da vermeyeceği vurgulandı.

ABD'nin, örgüte 2019 senesinden 18 milyon dolar, 2020 senesinden ise 62 milyon dolar borcu vardı.

8 Temmuz tarihinde açıklama yapan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, DSÖ üyesi ABD'nin örgütten çekilmesi için 1 sene önceden bildirimde bulunması gerektiğini, ve DSÖ'ye olan borçlarını ayrılmadan ödemesi ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söylemişti.

ABD Başkanı Trump'ın DSÖ'ye tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Nisan tarihinde örgütü koronavirüs ile mücadelede başarısızlıkla ve Çin'e yakın durmakla suçlamış, DSÖ'ye sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a 18 Mayıs'ta bir mektup yollayan Trump, esaslı reformlar yapmaması durumunda ülkesinin bu kuruluşa sağladığı fonları 30 gün sonra kalıcı olarak donduracağını bildirmişti.

Fakat Trump daha bu süre dolmadan 29 Mayıs tarihinde örgüt ile olan ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurmuştu.

Donald Trump'ın bu açıklamasına rağmen resmi olarak ayrılmaya yönelik henüz resmi bir adım gelmemişti.

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