DSÖ’den Irak için ciddi uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Irak için kritik uyarı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Irak'ta büyük bir sağlık krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ'nün Irak'ın başkenti Bağdat'taki ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta Kovid-19 vakalarında endişe verici derecede artış olduğu belirtilerek, yakında büyük sağlık krizi yaşanabileceği belirtildi.

Irak’ta yıllardır süren çatışmalar sebebiyle zayıflayan sağlık sistemine Kovid-19 salgınının yayılması sonrası yeni sorunların eklendiği belirtilen açıklamada, yetkililer tarafından getirilen kısıtlamaların hafifletilmesi ve önleyici tedbirlere uyulmamasının da aralarında bulunduğu birçok faktöre bağlı olarak Irak'taki Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun geçen aylarda kötüleştiğine dikkat çekildi.

Irak’ta yayılan virüs sonrası vakalardaki artış sebebiyle bunun endişe verici ve tehlikeli bir durum olduğunun, acil ve ciddi önlemler gerektirdiğinin altı çizildi.

Açıklamada, virüsün yayılma hızını düşürmek, günlük vaka sayısını azaltmak ve virüsün toplumda yayılmasını sona erdirmek için ne pahasına olursa olsun Kovid-19'la mücadele prosedürlerini değiştirmesi gerektiği kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere Kovid-19 tedbirlerinin hafifletildiği ülkede bir süredir vaka sayılarında artış görülüyor.