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Dünya DSÖ'den çarpıcı açıklama: Koronavirüs akıl sağlığını etkiledi
Dünya

DSÖ'den çarpıcı açıklama: Koronavirüs akıl sağlığını etkiledi

Koronavirüs hakkında açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün neden olduğu kaygı ve korkunun, milyonlarca insanın akıl sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 23:21:00 -
DSÖ'den çarpıcı açıklama: Koronavirüs akıl sağlığını etkiledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, koronavirüsün insanların psikolojisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın psikolojik tedaviden mahrum kaldığını belirterek, akıl sağlıklarının etkilendiğini belirtti.

Her 40 saniyede bir kişi intihar ediyor

1 milyara yakın insanın ruhsal bozuklukla yaşadığını kaydeden Ghebreyesus, Her 40 saniyede bir kişinin intihar ettiğini açıkladı.

Ghebreyesus, Afrika'da çocuk felcinin tamamen ortadan kalktığını belirterek, Afrika halkları ve Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın çabalarından dolayı övgüde bulundu.

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Yorumlar

Nur

Evet aynen öyle korkuyorlarki maskeleri kollarda çenelerde takıyorlar mesafe omuz omuza sahiller tatil beldeleri eğlence merkezlerinde millet akraba yakınlığında koranadan olsa gerek
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Ulvi

Ben baştan beri söylüyorum.Dinlemeniz için DSÖ başkanımı olmak lazım?
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