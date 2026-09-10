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Dünya DSÖ’de üst düzey istifa! Yolsuzluk soruşturmaları sonrası Putul görevi bıraktı
Dünya

DSÖ’de üst düzey istifa! Yolsuzluk soruşturmaları sonrası Putul görevi bıraktı

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DSÖ’de üst düzey istifa! Yolsuzluk soruşturmaları sonrası Putul görevi bıraktı

Bangladeş’in devrik Başbakanı Şeyh Hasina’nın kızı Saima Wazed Putul, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmalarının ardından DSÖ Güneydoğu Asya Bölge Direktörlüğünden istifa etti.

Dünya Sağlık Örgütünde Güneydoğu Asya yönetimini değiştirecek bir istifa geldi. Geçen yıl görevden uzaklaştırılarak ücretsiz izne çıkarılan Saima Wazed Putul, hakkında hem DSÖ hem de Bangladeş makamlarınca yürütülen soruşturmaların ardından görevini bıraktığını açıkladı.

 

“Kenara çekilmeyi seçiyorum”

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’ın ulaştığı istifa mektubuna göre Putul, kararını çarşamba günü DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a iletti. Putul mektubunda, görevini etkili bir şekilde yapmasının engellendiğini savunarak, "DSÖ liderliğine olan tüm inancımı ve güvenimi kaybettim. Ayrıca, beni ücretsiz izne ayırma kararınızın ardından yaklaşık 1 yıl boyunca hiçbir ücret alamadığım için finansal durumum sürdürülemez hale geldi. Bu şartlar altında kenara çekilmeyi seçiyorum" ifadelerini kullandı.

 

Seçim 24 Ocak’ta

Hakkındaki iddiaları reddeden ancak konuyla ilgili daha fazla yorum yapmaktan kaçınan Putul'un istifasının ardından, DSÖ’nün bölge direktörlüğü için yeni bir sürece girmesi bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre örgütün 12 Ekim’de yeni adaylıkları duyurması, aralık ayında başvuruları incelemesi ve 24 Ocak'ta da seçime gitmesi planlanıyor.

 

Yolsuzluk iddiaları neler?

Bangladeş'te 2024 yılının ortalarında patlak veren kanlı ayaklanmaların ardından devrilen eski Başbakan Şeyh Hasina'nın kızı olan Putul, 2024 yılında 5 yıllık bir süre için DSÖ Güneydoğu Asya Bölge Direktörü görevine getirilmişti. Putul, Bangladeş Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun sahtekarlık iddiasıyla hakkında dosya hazırlamasının ardından, geçtiğimiz yılın temmuz ayında DSÖ tarafından görevinden uzaklaştırılarak ücretsiz idari izne çıkarılmıştı. Putul'un Çin seyahati ile ilgili finansal usulsüzlük yaptığı, akademik unvanlarını yanlış yansıttığı ve Bangladeş'te yasa dışı yollarla arazi edindiği öne sürülmüştü.

 

Tüm suçlamaları reddetti

Putul ise avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Putul, seyahat harcamalarındaki 901 dolarlık şüpheli tutarsızlığın bir asistanın idari hatasından kaynaklandığını, otizm alanındaki çalışmalarından dolayı aldığı fahri doktorayı en başından beri şeffaf biçimde bildirdiğini ve iddialara konu araziyi DSÖ’ye katılmadan önce yasalara uygun olarak edindiğini öne sürmüştü.

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