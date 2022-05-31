DSÖ raporu yayımlandı: Tütün endüstrisi öldürmekle kalmıyor!

Euronews'in haberine göre; Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı yeni bir rapor, tütün endüstrisinin çevre ve sıradan insanların sağlığı üzerindeki yıkıcı etkisini ayrıntılarıyla anlatıyor.

Rapora göre tütün, her yıl dünyaya 600 milyon ağaç, 200.000 hektar arazi, 22 milyar ton suya mal olan endüstri 84 milyon ton karbondioksiti atmosfere salıyor. Endüstrinin tek başına karbondioksit salınımı uçak endüstrisinin beşte biri miktarına denk geliyor.

Çoğu tütün ürünü, gıda üretmek için suya ve tarım arazilerine şiddetle ihtiyaç duyulan düşük veya orta gelirli ülkelerde yetiştiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, ağaçlandırma faaliyetlerinin artması gereken alanlarda tütün yetiştirildiğini de kaydetti.