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Aktüel DSÖ: Kovid-19 aşısı yıl sonuna kadar hazır olabilir
Aktüel

DSÖ: Kovid-19 aşısı yıl sonuna kadar hazır olabilir

Yeniakit Publisher
2020-10-06 18:32:32 -
DSÖ: Kovid-19 aşısı yıl sonuna kadar hazır olabilir

CENEVRE (AA) - DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bir aşının yıl sonuna kadar hazır olabileceğini bildirdi.

Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün sona eren, DSÖ Yönetim Kurulu'nun "Kovid-19 ile mücadele özel oturumu"nda konuştu.

"(Kovid-19 için) aşılara ihtiyacımız olacak ve bu yılın sonuna kadar bir aşıya sahip olabileceğimizi umuyoruz." diyen Ghebreyesus, bu konuda umutlu olduğunu ifade etti.

Ghebreyesus, dünya genelinde yaygın bir aşılama kampanyasının ne zaman başlayacağına ilişkin ise detay vermedi.

Her konuşmasında olduğu gibi yine "küresel dayanışma" çağrısında bulunan Ghebreyesus, Kovid-19 aşıları üretildikten sonra ülkelere eşit dağıtımını sağlamak için dünya liderlerine siyasi kararlılık çağrısında bulundu.

DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) vasıtasıyla, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor.



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