DSÖ koronavirüsü bitirmeyi umdukları süreyi açıkladı

Çin'den yayılarak dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) dikkat çeken bir açıklama geldi.

"İki seneden daha kısa bir sürede bitirmeyi ümit ediyoruz"

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 100 sene önce yaşanan İspanyol gribi ile koronavirüsü kıyaslayarak, küreselleşmenin, yakınlık ve bağlanmışlık gibi dezavantajların olduğunu fakat gelişmiş teknoloji gibi bir avantajın da bulunduğunu kaydetti. Ghebreyesus, bu nedenle koronavirüsü iki seneden daha kısa bir sürede bitirmeyi umduklarını ifade etti.

Ölü sayısı 1 milyona doğru gidiyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemi ile yapılan basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, dünya genelinde koronavirüs vaka sayısının 22 milyona ulaştığını, ölü sayısının ise 780 bini geçtiğini bildirdi.

"Hızlı tespit ve tedbir hayati önem taşıyor"

Hastaneye yatış ve yoğun bakım hastalarının sayısında yaşanan artış sebebiyle sağlık sistemleri üzerinde büyük bir baskının oluştuğunu ve diğer sağlık hizmetlerini de aksattığını bildiren Ghebreyesus, isim vermeden dünyada birkaç ülkede çok az veya hiç iletimin olmadığı uzun bir dönemin ardından salgının tekrar hortladığını bildirerek ülkelerin toplu vakaları hızlı bir şekilde tespit edip tedbir almasının hayati önemde olduğunu vurguladı.

Koronavirüs aşısının bulunana kadar hiçbir ülkenin içinde bulunan durumu devam ettiremeyeceği ikazı yapan DSÖ Genel Direktörü, hayati bir araç olacak aşının mümkün olan en kısa sürede bulunmasını ümit ettiklerini belirtti.

"Günlük yaşamda gerekli olan düzenlemelerin yapılması gerekiyor"

Bir aşının olacağının da garantisinin olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, aşının bulunmasının bile pandemiyi tek başına bitirmeye yeterli olmayacağını söyledi. Şu an sahip olunan araçlarla koronavirüsü kontrol etmeyi ve yönetmeyi öğrenmek zorunda olduğumuzu bildiren DSÖ Genel Direktörü, koronavirüsten güvende olmak için günlük yaşamda gerekli olan düzenlemelerin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Ghebreyesus, salgını bastırma amacıyla "ülkelerin kapatılmasının" sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı azaltacağını ifade etse de, ancak kapatmaların hiçbir ülke için uzun vadeli bir çözüm olmadığını kaydetti.

"Sağlık ve ekonomi arasında seçim yapılmasına gerek yok"

Yaşam ve geçim kaynakları arasında veya sağlıkla ekonomi arasında seçim yapılmasına gerek olmadığını bildiren Ghebreyesus, bunun yanlış bir seçim olduğunu bildirirerek aksine salgının, sağlık ve ekonominin birbirinden ayrılamaz olduğunu hatırlattığını söyledi.

1918 yılında yaşanan İspanyol gribinin iki senede bittiğini belirten Ghebreyesus, koronavirüsü de iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umduklarını sözlerine ekledi.

Türkiye'de durum nasıl?

Türkiye'de açıklanan 21 Ağustos koronavirüs tablosuna göre ise; toplam hasta sayısı 255 bin 723 olurken, hayatını kaybeden vatandaşların toplam sayısı ise 6 bin 80'e yükseldi. 749 ağır hasta sayısının kaydedildiği tabloda, toplamda 235 bin 569 kişinin de koronavirüsten iyileştiği kaydedildi. Türkiye'de bugüne kadar 6 milyon 154 bin 157 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.