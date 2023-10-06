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Dünya DSÖ insani kriz, korkunç boyut bu diyerek duyurdu: Yemen'de bu yıl binlerce kolera vakası kaydedildi
Dünya

DSÖ insani kriz, korkunç boyut bu diyerek duyurdu: Yemen'de bu yıl binlerce kolera vakası kaydedildi

Yeniakit Publisher
2023-10-06 21:05:00 - 2023-10-06 21:21:06
DSÖ insani kriz, korkunç boyut bu diyerek duyurdu: Yemen'de bu yıl binlerce kolera vakası kaydedildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) daha yoğun korkunç boyutlara ulaştı diyerek duyurdu: Yemen'de bu yıl 15 Eylül'e kadar 5 binden fazla kolera vakasının kaydedildiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de bu yıl 15 Eylül'e kadar 5 binden fazla kolera vakasının kaydedildiğini duyurdu.

DSÖ'nün dünya genelinde kolera salgınına ilişkin yayımladığı raporda, Yemen'de görülen vakalarla ilgili bilgi verildi.

Bu çerçevede 1 Ocak ile 15 Eylül 2023 tarihleri arasında Yemen'de 5 bin 674 kolera vakasına rastlandığı aktarılan raporda, aynı dönemde hastalığa bağlı 7 ölümün yaşandığı, enfeksiyon oranının ise binde 19 olduğu belirtildi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de yaklaşık 9 yıldır süren iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre 30 milyon nüfuslu ülkenin 22 milyondan fazlası yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.
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Ülkede temiz suya erişim sıkıntısı, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

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