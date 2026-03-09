  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’nin Gözü Çin Limanlarında: Çin gemilerinden İran’a silah sevkiyatı Gizledikleri ölümleri yavaş yavaş açıklayacaklar! ABD: Kayıplarımız artacak... Bakan Kurum’dan deprem mesajı! ABD'den alçak pusu: Komşu ülkelerin bağrından İran'a füze yağdırıyorlar! Etrafımızdaki Ateş Çemberi, 2023’te Milletin Verdiği Kararın Değerini Gösteriyor İletişim Başkanı Duran’dan deprem sonrası uyarı Teyit edilmemiş paylaşımlara inanmayın Suudi Arabistan: Petrol sahasını hedef alan 9 İHA’yı imha ettik Ekrem ve çetesi hakim önünde Mamdani'ye bombalı saldırıda şok detay: Bombacı Türk çıktı İran’ın misillemeleri meyvelerini veriyor: Bir asker daha 'erken emekli' oldu
Yerel Dronla böyle takip ettiler: Sultanbeyli'de büyük operasyon!
Yerel

Dronla böyle takip ettiler: Sultanbeyli'de büyük operasyon!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sultanbeyli’de polisten kaçan bir araç dron ile takip edilerek yakalanırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsünün uyuşturucu satıcısı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçedeki genel asayiş uygulaması kapsamında bazı şüphelileri takibe aldı. Geçtiğimiz Cuma günü Fatih Mahallesinde gerçekleştirilen gündüz denetimleri esnasında şüphe üzerine bir araç durdurulmak istendi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli, araçla birlikte kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ile şüpheli arasında kovalamaca başladı. Dron ile takip edilen şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kaçmaya kalkışan sürücünün 49 yaşındaki H.B. olduğu belirlendi. Takip edilerek durdurulan otomobil polis tarafından arandı. Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmalarını genişleten polis ekipleri, devamında şüpheli H.B.’nin aynı mahallede bulunan evine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Baskında, 5 kilo 24 gram marihuana denen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınıp sorguya çekilen H.B., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumartesi günü "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Roma’dan dev tahliye operasyonu! 10 bin İtalyan ateş hattından çıkarıldı
Roma’dan dev tahliye operasyonu! 10 bin İtalyan ateş hattından çıkarıldı

Gündem

Roma’dan dev tahliye operasyonu! 10 bin İtalyan ateş hattından çıkarıldı

İstanbul’da haraç çetesine şafak operasyonu! İş yerlerini kurşunlayan 10 zorba yakalandı
İstanbul’da haraç çetesine şafak operasyonu! İş yerlerini kurşunlayan 10 zorba yakalandı

Yerel

İstanbul’da haraç çetesine şafak operasyonu! İş yerlerini kurşunlayan 10 zorba yakalandı

Çok gizli operasyon fiyaskoyla bitti!
Çok gizli operasyon fiyaskoyla bitti!

Dünya

Çok gizli operasyon fiyaskoyla bitti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23