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Drone teknoloji merkezi kuruluyor!

Yeraltı arama ve görüntüleme sistemlerinden, geliştirdiği drone ile savunma sanayiine yönelen Assuva Savunma Sanayi, ikinci yatırım merkezi olarak Kastamonu Taşköprü’yü seçti.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:49
Drone teknoloji merkezi kuruluyor!

Türkiye'nin önde gelen yeraltı görüntüleme sistemleri üreticisi Assuva Savunma Sanayi, İstanbul Kurtköy'ün ardından, Kastamonu Taşköprü'yü ikinci yatırım alanı olarak ilan etti.

Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, Türkiye'nin teknoloji geliştirme ve üretiminde bölgesel güç olacağına inandığını belirterek "Savunma Sanayii'nde yeni yatırımlarımızı Kastamonu Taşköprü'de bize tahsis edilen alana yapacağız. Burada üretim ve eğitim alanlarımız olacağından hizmet sektöründe çalışacağımız farklı ve yoğun bir yatırım sürecine gireceğiz" dedi.

Taşköprü'de yatırım için atılan adımın, bölgenin imajını da değiştireceğini söyleyen Başbuğ, "Teknoloji sektöründe lider olmak ve adımızı dünyaya duyurmak için Taşköprü'de bir adım attık. Teknolojik cihazlarımızı üretmek, satmak ve eğitimlerini vermek için kollarımızı sıvadık" şeklinde konuştu.

SEKTÖRDE 25 YILDIR TEKNOLOJİ GELİŞTİRİYOR

Assuva Savunma Sanayi ürünlerinin önceliğinin Türk polisi ve askeri olduğuna dikkat çeken Remzi Başbuğ, daha sonra ihracat odaklı üretime yöneleceklerini söyledi. Sektörde 25 yıllık birikim ve deneyime sahip olduklarını belirten Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, "Mühendislerimizin genç ve dinamik yapısı sayesinde köklü ve bir o kadar da yüzü geleceğe dönük bir şirket olarak liderliğimizi sürdürüyoruz. Yatırımı, üretimi ve bilhassa istihdamı sadece işimizi büyütecek öncelikler olarak değil ülkemize, sektörümüze karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:49
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