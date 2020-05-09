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Aktüel

(Drone) Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi

Korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:48:14 -
(Drone) Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi

Korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı. Boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.


Tüm dünyayı etkisi altına yeni tip korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Cuma 00.00 itibari ile başlayan kısıtlama kapsamında İstanbul’un kalabalık ilçelerinden Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü. Boş kalan Üsküdar Meydanı drone ile havadan görüntülendi.

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