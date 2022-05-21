Dr. Naim Babüroğlu'ndan tarihi NATO uyarısı

Habertürk TV'de İsveç ve Finlandiya'nın tartışıldığı programda açıklamalarda bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naim Babüroğlu, tarihten örnek vererek uyarılarda bulundu.

Babüroğlu'nun açıklamaları şöyle:

1974'te Yunanistan Kıbır meselesi nedeniyle NATO'nun askeri kanadından ayrıldı. 2 yıl sonra tekrar dönmek istedi. O dönemki hükümetimiz kabul etmedi. 1978'de ambargolar kaldırıldı ancak yeni gelen hükümetimiz de bunu kabul etmedi. 12 Eylül darbesi sonrası Kenan Evren'e Avrupa Birliği sözü verildi. Yunanistan askeri kanada geri döndü. 1980 yılında Kenan Evren tarihi bir hata yaptı. Biz 40 yıl sonra Evren stratejik bir hata yaptı. Yapmamalıydı. Bu stratejik kart eğer İsveş ve Finlandiya'da yapılırsa büyük bir hata olur.

"Bu stratejik bir fırsattır bir daha ele geçmez"

PKK ve PYD tehdidinin etkisiz hale getirilmesi önceliktir. Bunlar bölücü terör örgütü ABD ve diğerleri desteği kesecek. ABD, CATSA yaptırımlarını yampış, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile kol kola, diyorlarki NATO bardağı çatlar. 1974 yılından daha mı güçsüz Türkiye, ambargolar koydu yine geri adım atılmadı. Yunanistan Makedonya'yı bekletti. Bu stratejik bir fırsattır bir daha ele geçmez. Yarın öbür gün ABD Başkanı'nın isteği ve NATO Genel Sekreteri'nin ziyareti ile bazı PKK'lıların iadesi felan diye teklifler bizim sorunumuzu çözmez.