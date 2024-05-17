Dr. Bilgehan Bilge: Türk Tabipler Birliği aşı dayatmasının baş sorumlusudur!

Koronavirüs salgınındaki aşı politikaları başta olmak üzere insanlara zarar verdiği düşünülen tedavi yöntemlerinin sorgulanacağı, Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'deki faaliyetleri ile Küresel İklim Değişikliği Kanunu'na karşı düzenlenecek "Büyük Uyanış" mitingi, Cumartesi günü saat 14:00'da İstanbul Kartal'da gerçekleşecek.

Mitingin konuşmacılarından birisi de Op. Dr. Bilgehan Bilge olacak.

Dr. Bilge mitingde koronavirüs aşısının sonuçlarını değerlendirecek!

Dr. Bilge mitingdeki konuşmasında, koronavirüs aşısının insanlar üzerinde oluşturduğu tahribata dikkat çekerek, kamuyouna önemli sorular yöneltecek.

Özellikle son dönemde artış gösteren kalp krizi vakalarıyla koronavirüs aşısının ilişkisini anlatacak Dr. Bilge, Yeni Akit'e yaptığı açıklamasında da Türk Tabipler Birliği'nin pandemi dönemindeki yöneticilerinin topluma yönelik aşı dayatmasında "baş sorumlu" olduğunu ifade etti.

Dr. Bilge, salgında toplumun BioNTech aşısına zorlandığını, Türkiye'nin ürettiği Türkovac aşısının TTB ve diğer benzer STK'lar tarafından engellendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

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TTB'nin o dönemdeki yöneticileri aşı dayatmasında baş sorumludur. Süreci başından sonuna kadar organize ve koordine eden Türk Tabipler Birliği'nin yöneticileridir. TTB ile göbekten bağlantısı olan bazı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri de bu işte sorumludur. Öte yandan Klinik denilen dernek de aşı dayatmasının ve insanlara verilen zararın sorumlularındandır.