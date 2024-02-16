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Yerel Dövülüp teşhir edildi... Şimdi evden çıkamıyor
Yerel

Dövülüp teşhir edildi... Şimdi evden çıkamıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-16 09:06:00 -
Dövülüp teşhir edildi... Şimdi evden çıkamıyor

Şanlıurfa Viranşehir'de çobanlık yapan Ali S., hayvanlarını otlattığı sırada beş kişinin saldırısına uğradı. Feci şekilde dövülüp iki ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan Ali S., olay sırasında çekilen çıplak görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca evden çıkamaz hale geldi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, hayvanlarını otlatan çoban Ali S., beş kişi tarafından dövüldü ve çıplak haldeki görüntüleri çekildi. Aldığı darbeler nedeniyle yoğun bakımda kalan Ali S., son günlerde çıplak görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasıyla evden çıkamaz hale geldi. Saldırganlardan şikayetçi olan Ali S., kendisine şiddet uygulayan ve görüntülerini sosyal medyada yayınlayan kişilerin yakalanmasını istedi.

Olay, geçen yıl mayıs ayında Viranşehir'e bağlı Kadı Mahallesi kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, çobanlık yapan 2 çocuk babası Ali S., hayvanlarını otlattığı sırada kimliği belirlenemeyen 5 kişinin saldırısına uğradı. Dövülen ve uzun namlulu tüfekle başına vurulması sonucu beyin kanaması geçiren Ali S.'nin bu sırada kıyafetleri çıkarılarak çıplak görüntüleri çekildi.

Saldırganların arazide terk ettiği ve bölgede hayvan otlatan diğer çobanlar tarafından bulunarak hastaneye kaldırılan Ali S., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bu sırada olaya ilişkin yürütülen soruşturmada çoban Ali S.'nin husumetlisi oldukları belirlenen akraba ve kardeşler Mehmet, Şeyhmus, Muhammed, Ali ve Aslan K. gözaltına alındı.

Ancak bu kişiler sorgulamalarında suçlamaları kabul etmedi ve sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Beyin kanaması geçiren Ali S. ise 2 ay yoğun bakım ünitesinde tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

Yaşadığı olay yüzünden kimseyle görüşmediğini ve evden dışarı adım atmadığının belirten Ali S., son günlerde darbedildikten sonra çekilen çıplak görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine şikayette bulundu. Jandarmanın görüntülerini yayımlayan ve kendisine saldıran kişileri bulmasını isteyen Ali S., "Evden çıkamıyor ve kimsenin yüzüne bakamıyorum. Görüntülerin internet ortamından kaldırılmasını ve bana bunu yaşatan kişilerin yakalanarak cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Jandarmanın olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
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