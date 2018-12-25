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Dövmeden kurtulmak işkenceden beter

Ya sana deri yaması yapılacak, ya derin zımparalanacak, ya da hücrelerin harap edilecek.. Bir de bu işkenceden beter işlemler için aylarca sürünecek ve para dökeceksin..

25 Aralık 2018 Salı 19:15
Dövmeden kurtulmak işkenceden beter

Hidrojen peroksit ve birtakım kimyasal boyalarla yapılan dövmeler sonrası, ilk 5 yıl içinde vakaların % 90’ı dövmenin çıkarılmasını istemektedir. Ama bu başlıbaşına tedavi konusu haline gelmiştir.

Bazı dövmeleri çıkarabilmek için bir kaç aşamada yapılan çoklu cerrahi işlem gerekmektedir. Bu durumlarda bazen başka bir bölgeden deri grefti almak gerekebilir. Yani deri yaması uygulaması yapılır. Buna rağmen iz bırakabilmektedir.

Dermabrazyon diğer bir cerrahi işlemdir. Pürüzlü bir metal yüzey ile deri zımparalarak dövme silinmeye çalışılır. İşlem öncesinde lokal anestezi yapılması gerekir. İşlem sonrasında bir kaç haftabir yara oluşur. Bir miktar kanama olduğundan işlem sonrasında yara bir süre kapalı olmalıdır.

Kriyoterapi dövmelerin tedavisinde kullanılan diğer bir yöntemdir. Muayene koşullarında yapılan bu işlem ile boya maddesini içeren hücreler harap edilir.

Lazerle dövme tedavisinde deriye yönlendirilen yoğun ışık derinin üst tabakasından geçerek, dövme tarafından seçici olarak emilir. Bu yüksek enerji dövme içindeki boya partiküllerinin küçük parçalara ayırır ve sonra kişinin vücudunun bağışıklık sistemi tarafından deriden uzaklaştırması beklenir.

Tedavi için kaç seans gereklidir?

Dövme tedavisi maalesef bir seansta olmamaktadır. Amatör dövmelerde ortalama 4 seans, profesyonel dövmelerde 6-20 seans tedavi gerekebilmektedir. Tedavi seans aralıkları 2 aydır. Seanslar arasında bu ara derideki boyar maddenin vücut tarafından emilmesi için gereklidir. Dövmeyi yaptırmak için verilen paraların kat be kat üzerinde rakamlar harcanarak acılar çekilerek kurtulunmaya çalışılmaktadır.

Tedavi sonrasında antibakterial kremler ve yara örtüsü uygulanıyor. Bu sayede yara temiz bir şekilde korunmaya çalışılıyor. Yani hem dövmeyi tamamen sildirmek mümkün olmamakta, hem de tüm yöntemlerin riskini göze almak gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 19:20
  1. dövme
  2. dövme sildirme

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