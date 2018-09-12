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Döviz turizmcileri de çarptı

Döviz kurundaki dalgalanmalarının özellikle kira bedellerine yansıdığını söyleyen işletmeciler, faturalarının giderek kabardığını, kiraların dolara değil, TL’ye endeksli olması için girişimlrde bulunacaklarını kaydetti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:06
Döviz turizmcileri de çarptı

EKONOMİ SERVİSİ

Döviz kurundaki dalgalanmalarının özellikle kira bedellerine yansıdığını söyleyen işletmeciler, faturalarının giderek kabardığını, kiraların dolara değil, TL’ye endeksli olması için girişimlrde bulunacaklarını kaydetti.

MALİYETLER HESABA KATILMIYOR

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Başkanı Timur Bayındır, dövizin hareketliliğinin konaklama sektörünün yararına değil, zararına olduğunu savundu. Bayındır “Bazı çevrelerde sektör ile ilgili ‘odaları dolarla satıp gelirlerine gelir ekleyecekler’ gibi yanlış bir algı var. Bu çevreler nedense artan enerji giderlerini, kira bedellerini hesaba katmıyor” diye konuştu.

Kira bedellerinin maliyetleri katladığına dikkat çeken Bayındır, “Ne yazık ki otellerimiz bu masrafların altından kalkamıyor, önlerini göremiyor, yarın için planlar yapamıyorlar” şeklinde konuştu.

ANLAŞMALAR REVİZE EDİLMELİ

Doların artışının frenlenmesi gerektiğini vurgulayan Bayındır, “Dalgalanmanın durması, ekonominin rayına oturmasının akabinde mülk sahipleri, kiracılar oturup anlaşmalı, kontratları revize edilmeliler” ifadelerini kullandı. Bayındır, otel kiralarının kur riskine karşı korunaklı olması; TL üzerinden alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

AYNI GEMİNİN İÇİNDEYİZ

İşadamı Fettah Tamince de 5 yıldızlı işletmelerde bulunan ticari işletmelerin kiralarının da TL’ye çevrilmesi gerektiğini dile getirdi.  Tamince, “Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak haklı. Artık TL’ye dönmenin vakti geldi, sonuçta hepimiz aynı geminin içindeyiz” dedi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 10:06
  1. Türkiye Otelciler Birliği
  2. döviz kurları

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