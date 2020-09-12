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Ekonomi Döviz kuru
Ekonomi

Döviz kuru

Canlı döviz kurları | Döviz kurunu yakından takip edenler gün içerisinde sık sık araştırma yapıyor. Pek çok kişi ‘Bugün dolar ne kadar?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Euro ne kadar? | Gram altın ne kadar oldu? | Çeyrek altın ne kadar oldu? | 1 dolar ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2020-09-12 16:58:00 -
Döviz kuru

Döviz ve altın yatırımı yapanlar her gün kurun ne kadar değiştiğini araştırıyor. Pek çok kişi internette ‘Bugün dolar ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 1 dolar kaç liraya denk geliyor? | Çeyrek altın ne kadar?

Güncel döviz kuru

Ekonomiyi yakından takip edenler döviz kurunu ve son gelişmeleri internette sık sık araştırıyor. yeniakit.com.tr internet sitesinden güncel ekonomi haberlerini yakından takip edebilirsiniz. Ayrıca Yeni Akit uygulamasından da ekonomi ve diğer haberleri okuyabilirsiniz.

İnternet sitemizin sağ üst kısmında Dolar ve Euro’nun son durumu güncel olarak yer alıyor.

Döviz hesaplama

Döviz hesaplaması için vatandaşlar uzun işlemler yapmaktansa daha pratik bir yol arıyor. İnternette pek çok site döviz hesaplama işlemini yapabilirsiniz. Ayrıca Play Store ve App Store’da pek çok döviz çeviri uygulamaları bulunuyor. Söz konusu uygulamaları indirip hesap yapabilirsiniz.

1 dolar ne kadar?

Doların ne kadar olduğunu telefonunuza indireceğiniz uygulamalardan öğrenebilirsiniz. Ayrıca belirttiğimiz gibi anasayfamızdan da hızlıca dolar fiyatına ulaşabilirsiniz. 1 dolar şu anda 7,48 TL... Bilindiği gibi rakamlar değişken bu sebeple son rakamı kontrol etmek için anasayfamıza göz atmanızı tavsiye ederiz.

1 Euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar kadar Euro'nun ne kadar olduğunu da merak ediyor. 12 Eylül'de 1 Euro 8,86 TL’dir.

Dolar TL çevir

TL Euro çevir | İnternette pek çok internet sitesinde döviz çevirisi yapılabiliyor. Arama motoruna döviz çevir yazdığınızda karşınızda onlarca sayfa sıralanacaktır. Döviz çevirisi için bu sitelerden birini kullanabilirsiniz. Ancak söz konusu sitelerin güvenli olup olmadığını araştırmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca Play Store ve App Store’dan döviz çevirme uygulamaları indirebilirsiniz.

Gram altın ne kadar?

Koronavirüs salgını altın fiyatlarını tırmanışa geçirdi. Son artışlarla altın, yatırımcısının yüzünü güldürdü.  12 Eylül Cumartesi günü verilerine göz atıldığında gram altının alışı 446,12 TL satışı ise 466,23 TL.

Çeyrek altın bugün ne kadar?

Çeyrek altının kaç liradan satıldığı kaç liradan alındığı da merak ediliyor. 12 Eylül Cumartesi günü rakamlarına göre çeyrek altının alışı 757,20 TL, satışı ise 766,80 TL.

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