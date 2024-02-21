Döviz kurlarında hareketlilik? Dolar o seviyeyi aştı

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,9106 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,9236 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında yükselişini sürdürerek 31 TL'yi aştı ve piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeyi 31,0114 TL'ye çıkardı. Dolar, piyasaların kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,30 yükselişle 31,0030 TL seviyesinde hareket etti.

Öte yandan dolar, 15 Şubat'ta sığ piyasada rekor seviyesini 31,1615 TL'ye çıkarmıştı.

Euro 33 TL'nin üzerinde

Euro fiyatları da 33,5840 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,31 artışla 33,5578 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 39,1746 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında düşüşle 104,06 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0808 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,47 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 43,36 seviyesinde bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO