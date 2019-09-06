Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,7070
5,7080
Avro
6,3030
6,3040
Sterlin
6,9920
7,0270
ANKARA
ABD Doları
5,6750
5,7350
Avro
6,2600
6,3300
Sterlin
6,9310
7,0800
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:00
YORUM YAZ