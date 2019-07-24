Döviz kurları

Döviz kurları24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:05
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,6870
|5,6880
|5,7130
|5,7140
|Avro
|6,3540
|6,3550
|6,3730
|6,3740
|Sterlin
|7,0590
|7,0940
|7,1310
|7,1360
|İsviçre Frangı
|5,7680
|5,7980
|5,7880
|5,8170
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6600
|5.7200
|5.6850
|5,7450
|Avro
|6,3100
|6,3800
|6,3300
|6,4000
|Sterlin
|6,9730
| 7,1390
|7,0330
|7,1940
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