Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,7200
5,7210
Avro
6,3760
6,3770
Sterlin
7,1040
7,1400
ANKARA
ABD Doları
5,6850
5,7450
Avro
6,3250
6,3950
Sterlin
7,0140
7,1750
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