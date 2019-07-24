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Döviz kurları

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:02
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,72005,7210
Avro6,37606,3770
Sterlin7,10407,1400
ANKARA
ABD Doları5,68505,7450
Avro6,32506,3950
Sterlin7,01407,1750


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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:02
  1. Döviz kurları

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