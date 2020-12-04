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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-04 17:24:27 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


PERŞEMBE
CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,77707,77807,78807,7890
Avro 9,45709,45809,46309,4640
Sterlin 10,453010,505010,497010,5500
İsviçre Frangı 8,71508,75908,74308,7870
ANKARA



ABD Doları 7,74707,82707,75807,8380
Avro 9,41709,49709,42309,5030
Sterlin 10,393010,603010,437010,6470


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