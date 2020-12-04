Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,7770
|7,7780
|7,7880
|7,7890
|Avro
|9,4570
|9,4580
|9,4630
|9,4640
|Sterlin
|10,4530
|10,5050
|10,4970
|10,5500
|İsviçre Frangı
|8,7150
|8,7590
|8,7430
|8,7870
|ANKARA
|ABD Doları
|7,7470
|7,8270
|7,7580
|7,8380
|Avro
|9,4170
|9,4970
|9,4230
|9,5030
|Sterlin
|10,3930
|10,6030
|10,4370
|10,6470