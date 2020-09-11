Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,4270
|7,4280
|7,4780
|7,4790
|Avro
|8,8400
|8,8410
|8,8570
|8,8580
|Sterlin
|9,6330
|9,6800
|9,5660
|9,6140
|İsviçre Frangı
|8,2200
|8,2620
|8,2200
|8,2620
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3970
|7,4770
|7,4480
|7,5280
|Avro
|8,8000
|8,8800
|8,8170
|8,8970
|Sterlin
|9,5730
| 9,7830
|9,4820
|9,6920