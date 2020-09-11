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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-11 17:14:43 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,4270 7,4280 7,4780 7,4790
Avro 8,8400 8,8410 8,8570 8,8580
Sterlin 9,6330 9,6800 9,5660 9,6140
İsviçre Frangı 8,2200 8,2620 8,2200 8,2620
ANKARA
ABD Doları 7,3970 7,4770 7,4480 7,5280
Avro 8,8000 8,8800 8,8170 8,8970
Sterlin 9,5730 9,7830

 9,4820 9,6920

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