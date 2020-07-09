Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8620
|6,8630
|6,8650
|6,8660
|Avro
|7,7730
7,7740
|7,7750
|7,7760
|Sterlin
|8,6380
|8,7110
|8,6870
|8,7300
|İsviçre Frangı
|7,3120
|7,3490
|7,3160
|7,3530
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8600
|6,9750
|6,8600
|6,9800
|Avro
|7,7600
|7,8800
|7,7700
|7,8900
|Sterlin
|8,5720
|8,7730
|8,6440
|8,8580