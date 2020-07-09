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Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-07-09 17:08:07 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları 6,8620 6,8630 6,86506,8660
Avro 7,7730

7,7740

7,7750 7,7760
Sterlin 8,6380 8,7110 8,68708,7300
İsviçre Frangı 7,3120 7,3490 7,31607,3530
ANKARA
ABD Doları 6,86006,9750 6,86006,9800
Avro 7,76007,8800 7,77007,8900
Sterlin 8,5720 8,7730

 8,64408,8580

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Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

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