  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-13 17:08:58 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,9930 6,9940 6,9730 6,9740
Avro 7,6060 7,6070 7,5760 7,5760
Sterlin 8,6150 8,6580 8,5210 8,5640
İsviçre Frangı 7,2170 7,2530 7,1810 7,2170
ANKARA
ABD Doları 6,9950 7,0550 6,9700 7,0250
Avro 7,6000 7,6700 7,5650 7,6300
Sterlin 8,5600 8,7710 8,5040 8,7200

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı