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Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:07:36 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,9630 6,9640 6,9880 6,9890
Avro 7,5520 7,5530 7,5840 7,5850
Sterlin 8,6410 8,6840 8,7170 8,7600
İsviçre Frangı 7,1420 7,1780 7,1750 7,2110
ANKARA
ABD Doları 6,9700 7,0200 6,9750 7,0250
Avro 7,5650 7,6250 7,5600 7,6200
Sterlin 8,5500 8,7330 8,5970 8,7800

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