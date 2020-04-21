Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,9400
|6,9410
|6,9830
|6,9840
|Avro
|7,5460
|7,5470
|7,5880
|7,5890
|Sterlin
|8,6140
|8,6570
|8,5870
|8,6300
|İsviçre Frangı
|7,1570
|7,1930
|7,1990
|7,2350
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9300
|6,9800
|6,9750
|7,0250
|Avro
|7,5250
|7,5850
|7,5700
|7,6300
|Sterlin
|8,5020
|8,6840
|8,5170
|8,7000