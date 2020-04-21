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Ekonomi

Döviz kurları

2020-04-21 17:22:16 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,9400 6,9410 6,9830 6,9840
Avro 7,5460 7,5470 7,5880 7,5890
Sterlin 8,6140 8,6570 8,5870 8,6300
İsviçre Frangı 7,1570 7,1930 7,1990 7,2350
ANKARA
ABD Doları 6,9300 6,9800 6,9750 7,0250
Avro 7,5250 7,5850 7,5700 7,6300
Sterlin 8,5020 8,6840 8,5170 8,7000

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