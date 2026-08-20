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Gündem Sır perdesi aralanıyor: Feth-i kabir yapılan Denizolgun'un naaşı mezarına konuldu
Gündem

Sır perdesi aralanıyor: Feth-i kabir yapılan Denizolgun'un naaşı mezarına konuldu

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Sır perdesi aralanıyor: Feth-i kabir yapılan Denizolgun'un naaşı mezarına konuldu

Ölümündeki şüpheler üzerine eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar'ın merhum lideri Arif Ahmet Denizolgun'un naaşı, dün gerçekleştirilen feth-i kabir ve Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine geri konuldu.

Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda dün feth-i kabir işlemi gerçekleştirildi. Denizolgun'un ölüm nedenine ilişkin yıllardır gündeme getirilen iddiaların aydınlatılması amacıyla alınan karar kapsamında mezar açılarak adli inceleme süreci başlatıldı.

Alınan örnekler doğrultusunda Denizolgun'un ölümünün doğal nedenlerle gerçekleşip gerçekleşmediği ve herhangi bir dış müdahalenin söz konusu olup olmadığı yönünde çalışmalar yürütülmesi bekleniyor.

Öte yandan ölüm olayının resmi makamlara bildirilmesinde gecikme yaşandığı iddiası, Denizolgun'un cesedinde bulunduğu ileri sürülen bazı bulgular ve dönemin adli tıp incelemelerinin eksik ya da hatalı gerçekleştirildiğine yönelik iddiaların da araştırıldığı ifade ediliyor.
19 Ağustos'ta gerçekleştirilen feth-i kabir işlemiyle birlikte alınan örnekler üzerinde Adli Tıp Kurumu tarafından ayrıntılı incelemelerin gerçekleştirileceği aktarılırken, Denizolgun'un naaşının bugün Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine konulduğu öğrenildi.

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