Dört duvarı gören TTB Başkanı Fincancı konuştuğu PKK kanalını suçladı!

Cezaevindeki TTB Başkanı Fincancı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı yönünde bir ifadesi olmadığını söyledi, konuştuğu televizyon kanalını görüntüleri parçalayıp yayınlamakla suçladı.

TSK'ya kimyasal silah kullandığı iftirası atmakla yargılanan ve Ankara’daki Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı açıklama yaptı.

BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici'nin sorularını avukatları aracılığıyla yanıtlayan Fincancı, soruşturmaya neden olan Medya Haber TV’deki söyleşisinde, kimyasal silah kullanımıyla ilgili iddianın etkili bir şekilde soruşturulmasının gerektiğini, olayda ölüm olduğunda otopsi yapılmasının önemli olduğunu söylediğini belirtti. Medya Haber TV’yi ise canlı yayındaki konuşmasını parçalara ayırarak bağlamından ve bütünlüğünden kopartarak farklı yayınlarda kullanmakla eleştirdi.

"Kimyasal silah ifadesi kullanmadım"

Canlı yayında birkaç dakikalık söyleşi yaptığını ve değerlendirmesini kısa sürede söylemek zorunda kaldığını söyleyen Fincancı, "Kimyasal silah ifadesi kullanmadım, sonrasında ise çatışmalarda yasak olmasına rağmen kimyasal silahlar kullanılabileceğini, bu tür iddialar olduğunda etkili bir soruşturma yapılması gerektiğini, ölümle sonuçlanmış olaylarda bu tür iddiaların aydınlatılabilmesi için Minnesota Protokolü kılavuzluğunda otopsi yapılmasının önemini vurguladım" ifadelerini kullandı.

Konuştuğu PKK kanalını suçladı

Medya Haber TV'yi "sorumsuz yayıncılık yapmakla" suçlayan Fincancı, sözlerine şöyle devam etti:

"Sonradan anlayabildiğim kadarıyla canlı yayındaki konuşmam, parçalara ayrılarak, bağlamından ve bütünlüğünden kopartılarak, yapılan farklı yayınlarda kullanılmış. Kendi yorumlarıyla birlikte 'TSK kimyasal silah kullandı' dediğim algısına yol açan bir kullanımı etik bulmadığımı, sorumsuz davrandıklarını, arayan yayıncılara da illettim zaten."

Evinde bulunan mermileri hatırlamıyor!

Fincancı, evinde bulunan mermilerle ilgili olarak da bunların bir bölümünün babasına ait olduğunu ve zamanında fark etmediğini, diğer bir bölümünün ise emeklilik sonrası üniversitedeki odasını boşaltırken evine gelmiş olabileceğini, hatırlamadığını ama basında iddia edildiği gibi kalaşnikof mermisi olmadığını belirtti.

"Geniş bir koğuşta yalnız kalıyorum"

Şebnem Korur Fincancı, "Cezaevindeki koşullarınız nasıl" sorusunu ise "Cezaevi koşullarım oldukça rahat, geniş bir koğuşta yalnız kalıyorum. Geniş bir havalandırma var" şeklinde yanıtladı.